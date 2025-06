Napoli, accoltellato alla gamba durante una tentata rapina a Porta Nolana Ferito un 31enne napoletano, dimesso con prognosi di 10 giorni

Serata di violenza nel cuore della città. Un 31enne napoletano incensurato si è presentato nella tarda serata di giovedì al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini, nel centro storico di Napoli, con una ferita da arma da taglio alla gamba destra.

Aggressione in strada: ipotesi tentata rapina

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo si trovava in zona Porta Nolana, quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto, descritto come un individuo di origine nordafricana, che avrebbe tentato di rapinarlo. Durante la colluttazione, il 31enne sarebbe stato accoltellato alla coscia destra.

Le condizioni della vittima

Dopo l’aggressione, la vittima ha raggiunto autonomamente l’ospedale, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma resta alta la tensione per l’ennesimo episodio di microcriminalità nella zona.

Carabinieri al lavoro: si cerca l’aggressore

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze utili a identificare l’autore dell’aggressione. Non si esclude che l’atto possa rientrare in una serie di rapine o tentativi di rapina registrati negli ultimi mesi nel quartiere.

Porta Nolana: una zona sotto osservazione

La zona di Porta Nolana, spesso frequentata per la presenza di mercati e collegamenti ferroviari, è da tempo al centro dell’attenzione per episodi di criminalità, furti e aggressioni. Quest’ultimo fatto riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana a Napoli, in particolare nelle aree più densamente popolate del centro storico.