Tragico schianto con la moto contro un muro: muore un 46enne L'incidente è avvenuto a Napoli in via Castello

Mario Pepe

I carabinieri sono intervenuti a via Castello per un incidente stradale: Un 46enne di Casola di Napoli, mentre era in sella alla propria moto Honda Transalp ha perso il controllo della moto andando a sbattere contro un muro. L’uomo è deceduto. La salma è stata affidata ai familiari.