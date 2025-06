Movida senza freni: Coroglio, Bagnoli e Chiaia nel mirino Nella notte intensa operazione di controllo del territorio

Questa notte le strade dei quartieri Bagnoli, Coroglio e Chiaia, a Napoli, sono state attraversate da un’intensa operazione di controllo del territorio. In una Napoli che si prepara all’estate e si riempie di vita notturna,i carabinieri hanno dato corpo a un’azione dal forte impatto nei luoghi simbolo della movida cittadina.

Il servizio straordinario, frutto di un’attività coordinata e capillare, ha coinvolto decine di carabinieri del gruppo di Napoli e si è articolato in due aree distinte ma accomunate da criticità simili: occupazione abusiva degli spazi pubblici, sicurezza stradale e rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Nel cuore della notte, i riflettori si sono accesi su una delle zone più frequentate del weekend partenopeo, a Bagnoli e Coroglio. Qui, tra locali affollati e traffico intenso, sono stati identificati diverse persone già note alle forze dell’ordine mentre esercitavano l’attività abusiva di parcheggiatore, nonostante fossero destinatari di provvedimenti che avrebbero dovuto tenerli lontani da quelle aree. Sono 5 in totale le persone denunciate.Durante i controlli, è stato inoltre fermato e denunciato un ragazzo alla guida di un’auto senza patente, già revocata in passato.L’attenzione si è rivolta anche al rispetto delle norme da parte delle attività commerciali: 4 esercizi sono stati ispezionati e uno di questi ha subito la sospensione per gravi carenze igieniche. In totale, sono state riscontrate 14 irregolarità e sanzioni per 4mila euro.

Sul fronte della sicurezza stradale, 12 le contravvenzioni. Cinque ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti.Nella stesse ore, l’operazione a largo raggio si è spostata nel cuore della movida cittadina. La zona dei baretti è stata al centro di un’attenta attività di controllo. L’intervento ha permesso di individuare 4 parcheggiatori abusivi, ancora una volta sorpresi a esercitare illecitamente.Massiccia anche l’azione sul fronte della sicurezza alla guida: 28 le sanzioni elevate, di cui 11 per il mancato uso del casco. Otto gli scooter che sono stati sequestrati. Cinque le persone che sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti.Nel complesso, sono stati controllati 64 veicoli e identificate 150 persone.