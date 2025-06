Rapina pluriaggravata e ricettazione: due arresti della polizia Manette per due persone di 38 e 48 anni

La polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di due persone, rispettivamente di 38 e 48 anni, poiché gravemente indiziate dei reati di rapina pluriaggravata, porto illegale di arma da sparo e coltello, furto aggravato e ricettazione in concorso.

Le indagini, della squadra di polizia giudiziaria del compartimento di polizia stradale per la Campania e la Basilicata e dalla sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta, hanno consentito di identificare i due che, nella notte tra il 04.01.2025 ed il 05.01.2025, si erano resi responsabili dei reati di furto aggravato, rapina aggravata e ricettazione in danno dei gestori delle aree di servizio site sulla tangenziale di Napoli.

Inoltre, sono state ricostruite in maniera minuziosa anche le altre due rapine commesse successivamente col medesimo modus operandi, in danno di altre due attività ubicate in altre due aree di servizio della stessa arteria autostradale, precisamente in località Pozzuoli.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.