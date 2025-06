Barra: alla guida di uno scooter non si ferma all'alt e fugge Nei guai un 19enne napoletano

La polizia ha arrestato un 19enne napoletano per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo stesso è stato anche denunciato per uso di atto falso.

In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via delle Repubbliche Marinare, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, finché non è stato raggiunto, dopo una colluttazione, in via Cupa Vicinale Sant’Aniello.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il prevenuto era sprovvisto della prescritta patente di guida valida per la categoria di veicolo condotto e che il mezzo sul quale viaggiava era sottoposto sia a fermo che a sequestro amministrativo, mentre la targa presentava una lettera alterata mediante l’utilizzo di un pennarello bianco.

Per tal motivo l'uomo è stato arrestato dal personale e gli sono state contestate tre violazioni del codice della strada per guida senza patente, guida di veicolo sottoposto a sequestro e guida di un veicolo a velocità sostenuta.