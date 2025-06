Lotta al consumo e spaccio di droga: tre arresti nelle ultime 24 ore Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli

Nelle ultime ore la polizia ha arrestato 3 persone, di cui due napoletani di 52 e 53 anni e un 15enne di origine albanese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno posto in essere un servizio di osservazione in vico Decimo Duchessa, dove hanno notato il 53enne che, dopo aver estratto gli involucri dalla tasca, li ha consegnati ai vari avventori in cambio di denaro.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina/crack e di 40 euro; nella sua abitazione, invece, sono stati rinvenuti altri 6,4 grammi di hashish e 0,5 grammi di marijuana.

Sempre gli operatori del medesimo commissariato, nel transitare in via Giulio Cesare Capaccio, hanno notato il 15enne che, dopo aver estratto degli involucri da un pacchetto di sigarette, li ha consegnati ad alcuni soggetti in cambio di una banconota.

In quei frangenti, il ragazzo, accortosi della loro presenza, ha provato a disfarsi del pacchetto di sigarette, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 59 euro, all’interno del pacchetto, invece, i poliziotti hanno trovato 18 involucri di cocaina/crack del peso di 3 grammi.

Infine, gli agenti del commissariato Poggioreale, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione del 52enne, dove hanno rinvenuto circa 36 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, 2850 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, e circa 10 mila dollari.