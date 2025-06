Anziana donna truffata nella sua abitazione: arrestato un giovane L'intervento della polizia ai Colli Aminei a Napoli

Gli agenti della squadra mobile di Napoli, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati di truffa ai danni di persone anziane, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un soggetto sospetto, notato mentre faceva ingresso nell’abitazione di un’anziana signora in viale Colli Aminei.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti, dopo essere entrati nell’appartamento, hanno sorpreso la padrona di casa, un’ottantaduenne, in compagnia di un giovane che non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili circa la propria presenza. A seguito del controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di 1.015 euro in contanti e della fede nuziale appartenuta al marito defunto della donna.

Su un tavolo del soggiorno, invece, gli operatori hanno notato la presenza di un cospicuo quantitativo di monili di valore, già pronti per essere consegnati al giovane.

In quei frangenti, l’anziana ha riferito che, poco prima, aveva ricevuto una telefonata da parte di uno sconosciuto che, spacciandosi per un amico del genero, le aveva raccontato di un improvviso problema per cui era necessario raccogliere urgentemente del denaro e che, di lì a poco, un suo collaboratore si sarebbe recato presso la sua abitazione per ritirare, per conto del parente, denaro ed oggetti di valore, evento effettivamente verificatosi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e tradotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.