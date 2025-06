Incredibile a Napoli: sequestrato albergo abusivo di 5 piani in pieno centro L'intervento della Polizia locale: autorizzato come deposito, era pronto ad ospitare clienti

Gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Edilizia della Polizia Locale di Napoli, hanno sequestrato un fabbricato situato in Vico Gelso a Loreto, oggetto di un radicale intervento edilizio finalizzato alla trasformazione urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, da deposito/industriale a struttura alberghiera, senza alcuna autorizzazione.

L’immobile, sviluppato su cinque livelli fuori terra e un piano interrato, era originariamente destinato in parte a deposito e in parte a laboratorio per la riparazione di elettrodomestici. Al momento dell’ispezione, i locali risultavano già in avanzata fase di riconversione in camere e spazi comuni di una futura struttura ricettiva, promossa su piattaforme online dedicate e pubblicizzata attraverso un sito web proprietario in fase di allestimento.

Il nome dell’hotel era riportato su rendering interni e sulle porte delle stanze, oltre che all’ingresso dell’edificio.

Il committente degli interventi è stato denunciato.