Abiti fasulli e granite, operazioni anti-abusivismo nelle strade di Napoli L'attività ha coinvolto gli agenti della Polizia locale

La Polizia locale di Napoli ha effettuato una serie di interventi mirati alla repressione del fenomeno della vendita ambulante abusiva.

In particolare, l’Unità Operativa Avvocata è intervenuta in via De Deo e in via Sansepolcro, dove alcuni venditori ambulanti, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga tra la folla, abbandonando la merce sul posto. I prodotti, recanti marchi contraffatti di note case di moda, sono stati posti sotto sequestro.

Ulteriori controlli sono stati eseguiti dal personale delle Unità Operative Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali, Chiaia e Avvocata. In via Toledo sono stati sequestrati due carrettini utilizzati per la vendita di granite e sono state elevate sanzioni da mille euro ciascuna a tre venditori che esercitavano l’attività ambulante in aree vietate dal regolamento comunale. Una sanzione analoga è stata comminata anche a un ambulante sorpreso a esercitare in piazza Vittoria.

In piazza della Repubblica e al Borgo Marinari sono state inflitte sanzioni da 5mila euro ciascuna a due venditori privi di autorizzazione. In particolare, all’ambulante attivo al Borgo Marinari sono state contestate anche violazioni della normativa in materia di sicurezza alimentare, che hanno comportato un’ulteriore sanzione da 1.500 euro, oltre alla contestazione per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Le attrezzature sono state sequestrate