Napoli, esplode ordigno in un tarallificio: danni ad abitazioni vicine E' accaduto a Secondigliano

Forte esplosione in un tarallificio in corso Secondigliano al civico 568, a Napoli. Gravi i danni all'interno e all'esterno del locale. Danneggiate anche alcune abitazioni circostanti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e gli artificieri del comando provinciale di Napoli per la bonifica della zona. Probabile origine dell'esplosione un bidone di fronte all'attività commerciale. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.