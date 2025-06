Esplosione ordigno in corso Secondigliano, Prefetto intensifica vigilanza Domani sull'argomento un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Dopo l'esplosione di un ordigno rudimentale nella notte, in Corso Secondigliano a Napoli, "senza conseguenze grazie al tempestivo intervento dei vigli del fuoco e delle forze di polizia", il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto l'immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l'aria interessata. L'argomento costituirà oggetto del prossimo Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato per la giornata di domani in Prefettura.