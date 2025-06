Borrelli (Avs), ordigno a Secondigliano "episodio inquietante" "Mantenere alta l'attenzione su questo territorio"

"Ci troviamo di fronte a un episodio inquietante sul quale è bene chiarire da subito quale possa essere il movente e quali siano gli autori di questa azione criminale tipicamente legata al modus operandi dei clan di camorra. Parliamo di una strada, il corso Secondigliano, che normalmente è animato anche di notte vista la presenza di diversi locali e far esplodere un ordigno di tale portata significa non avere minimamente rispetto per la vita di chi avrebbe potuto trovarsi a passare lì vicino proprio al momento dell'esplosione. Bisogna mantenere alta l'attenzione in questo territorio per evitare che accadano nuovi e più drammatici episodi.

Ecco cosa accade quando si chiudono le caserme delle forze dell'ordine sul territorio e si annunciano nuovi agenti in strada senza averli. Temiamo fortemente che il progressivo arretramento dello Stato su alcuni territori rischi di riaprire la stagione delle bombe e per questo presenterò un'interrogazione al ministro dell'Interno". Queste le parole del deputato Avs Francesco Emilio Borrelli sull'ordigno esploso in corso Secondigliano a Napoli.