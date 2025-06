Iran, a Napoli massima vigilanza su obiettivi sensibili Disposte dal Prefetto misure di prevenzione e sicurezza

In relazione agli ultimi eventi internazionali, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il rafforzamento sulla massima vigilanza degli obiettivi sensibili, delle sedi consolari e dei luoghi più rappresentativi dei Paesi coinvolti nel conflitto in Medioriente sul nostro territorio, con l'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza già disposte fin dall'inizio della crisi in atto. A tal fine, il Prefetto ha convocato un apposito Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.