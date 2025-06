Tragedia del monte Faito, l'unico sopravvissuto è stato ascoltato dai Pm Intanto avanza l'inchiesta della Precura: nominati i periti in vista dell'incidente probatorio

E' stato ascoltato dai pm, all'ospedale del Mare, l'unico sopravvissuto della tragedia del Faito dello scorso 17 aprile. Nell'incidente persero la vita 4 persone.

Thabet ha ricostruito quanto accaduto fino al momento in cui la cabinovia si è fermata, per poi schiantarsi al suolo. Intanto avanza l'inchiesta della Procura di Torre Annunziata: conferito l'incarico ai periti in vista dell'incidente probatorio.

Le operazioni sul luogo del disastro dovrebbero prendere il via il prossimo 7 luglio.