Villaricca: incensurato fermato alla guida con pistola sotto al volante I carabinieri hanno arrestato un 24enne

Mario Pepe

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania arrestato un 24enne. I militari dell’Arma stavano percorrendo il corso Italia di Villaricca quando hanno notato un ragazzo a bordo di un’auto. L’hanno fermato e dalla perquisizione è saltata fuori una pistola beretta calibro 6,35 completa di caricatore con 7 colpi.

L’arma - perfettamente funzionante e risultata rubata nel 2017 - era nascosta sotto la plancia del volante a portata di mano. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Il 24enne è stato arrestato e trasferito in carcere.

Non ha rilasciato dichiarazioni. Nelle stesse ore, in zona piazza Gramsci a Giugliano, i carabinieri erano impegnati nei controlli. Lì, i militari supportati dal Nil di Napoli e dal personale dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno controllati diverse attività commerciali. Denunciati 2 imprenditori titolari rispettivamente di due attività commerciali. Elevate sanzioni per un totale di 15mila euro.