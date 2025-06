Controlli della polizia a Castellammare di Stabia e ad Acerra Ecco il bilancio dell'attività

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia.

In particolare, gli agenti del locale commissariato, unitamente ai militari della guardia di finanza e al personale della polizia locale, hanno identificato complessivamente 90 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, controllato 58 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 33 violazioni del odice della strada per mancata revisione periodica, per mancata copertura assicurativa, per guida con patente scaduta e per divieto di sosta.

Controlli della Polizia ad Acerra

Gli agenti del locale commissariato con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 78 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, e controllato 32 veicoli.