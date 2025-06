Il vento trascina nonna e nipote a 4 km dalla costa: salvati dalla Capitaneria Un militare si è tuffato in mare ed ha recuperato il bambino di 5 anni e la donna

Momenti di paura nelle acque al largo di Castellammare di Stabia: un bambino di 5 anni insieme alla nonna sono stati trascinati a circa 2 miglia nautiche (quasi quattro chilometri) dalla costa a causa del vento e della corrente presenti.

Provvidenziale è risultato l’intervento della Guardia Costiera, che è prontamente intervenuta da Castellammare di Stabia con la motovedetta CP 542, evitatando il peggio.

Un militare si è tuffato in mare per raggiungere il piccolo su un materassino, mentre la nonna, che aveva provato ad aiutarlo, non riusciva più a rientrare a riva. Entrambi sono stati messi in salvo ed affidati alle cure del 118 di Torre Annunziata.

Assistenza anche per il nonno, nel frattempo colto da malore in spiaggia.

La Guardia Costiera è tormata a raccomandare sempre la massima prudenza e ricorda: in particolare, evitate l’uso dei materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili in presenza di vento forte.