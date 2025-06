Lavoro nero e carenze igienico sanitarie: l'offensiva della polizia Sequestrata un'attività commerciale a Napoli

La polizia ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale in zona Colli Aminei. In particolare, gli agenti del commissariato Arenella, con il supporto del personale della polizia locale Uo Stella, dell’Asl Napoli 1 centro e dell’ispettorato del lavoro, hanno identificato 8 persone ed elevato 5 sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro.

Durante le operazioni, gli operatori hanno rilevato la presenza di lavoratori dipendenti di due diverse società ed hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, che hanno portato alla sospensione dell’uso dei locali situati al piano terra.

Inoltre, sono state sequestrate diverse quantità di alimenti in cattivo stato di conservazione e contestata una sanzione amministrativa a una delle società per la mancanza della Scia temporanea (segnalazione certificata di inizio attività) per la somministrazione di bevande. Infine, nel corso dell’attività, è stato sorpreso un lavoratore non in regola.