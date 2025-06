Turisti aggrediti con spranghe e catene a Napoli: denunciati due minori Devono rispondere di lesioni personali aggravate in concorso

La polizia ha denunciato un 16enne ed un 17enne, entrambi napoletani, per lesioni personali aggravate in concorso.

In particolare, nella notte di ieri, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Acton all’angolo con Galleria della Vittoria per la segnalazione di alcune persone aggredite.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da due uomini i quali hanno raccontato che, poco prima, mentre erano alla guida della loro auto, avevano avuto un diverbio con alcuni ragazzi a bordo di tre scooter per motivi di viabilità ed erano poi stati aggrediti dagli stessi con spranghe e catene.

Gli operatori, grazie all’attività di seguito esperita, sono riusciti a risalire all’identità di due degli aggressori che, nella stessa mattinata, sono stati rintracciati e denunciati per lesioni personali aggravate in concorso.