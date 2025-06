Aggredisce la compagna e non contento anche i poliziotti: arrestato Manette ai polsi di un 31 a Capri

La polizia ha arrestato un 31enne di origine rumena, con precedenti per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Gli agenti del commissariato di Capri, sono intervenuti via Roma per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita dal suo compagno e che lo stesso si era poi allontanato.

Poco dopo, gli operatori hanno rintracciato l'uomo nella propria abitazione e lo hanno accompagnato negli uffici di polizia, dove ha dato in escandescenza, danneggiando anche un monitor, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.