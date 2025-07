Caivano, estorsioni a imprenditori: due misure cautelari Operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna

Mario Pepe

I carabinieri del nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso e estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico di Caivano.

I due di 33 e 39 anni sono ritenuti dagli inquirenti stretti collaboratori del boss Antonio Angelino, detto "Tibiuccio”.

In particolare, le plurime estorsioni sarebbero state commesse dagli indagati - che avrebbero assunto una posizione di rilievo nell'organizzazione criminale - in danno di imprenditori inseriti in una lista che veniva trasmessa dai vari clan succedutisi sul territorio.