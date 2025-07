Incendia la porta di casa della ex: arrestato dai carabinieri I militari sono intervenuti pochi istanti dopo l’allarme al 112 scongiurando il peggio

Sono state le fiamme al quarto piano di una palazzina in via Ferrara a far scattare i soccorsi. La porta d’ingresso di un’abitazione era avvolta dal fuoco.



I carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti pochi istanti dopo l’allarme al 112.



Arginato il rogo, i carabinieri hanno raccolto la denuncia della donna che vive in quell’appartamento e che in quel momento, per un caso fortuito, non era in casa.



Secondo quanto ricostruito, l’incendio sarebbe stato appiccato dall’ex compagno della donna. Scenario più volte paventato nel conto delle minacce quotidiane, mai denunciate e sempre “perdonate”.



All’inizio dell’anno, l’uomo, un 42enne del posto, avrebbe prima colpito a pugni la porta d’ingresso della ex e poi corroso i citofoni con l’acido. Tutto perché la donna non gli avrebbe risposto al telefono.

Anche in questo caso, dopo le rituali scuse, la vittima lo avrebbe perdonato.



L’elenco delle persecuzioni è lungo. Dai fari dell’auto spaccati a calci alle minacce di morte via sms, dalle telefonate insistenti fino ai pugni, agli schiaffi e agli insulti.



Grazie alla testimonianza della vittima e all’analisi delle immagini di sorveglianza acquisite in strada, i militari hanno identificato e arrestato il 42enne. E’ ora in carcere, dovrà rispondere di atti persecutori, incendio doloso.