Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: arrestato un 64enne L'intervento della polizia in piazza Mercato a Napoli

La polizia ha arrestato un 64enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in vico Campari dove hanno notato un viavai di persone entrare e uscire da uno stabile.

Poco dopo, i poliziotti approfittando dell’uscita di un acquirente sono riusciti ad entrare nell’appartamento del 64enne dove hanno rinvenuto e sequestrato: circa 13 grammi di cocaina, 18 grammi circa di mannite (sostanza utilizzata per il “taglio” dello stupefacente), diverso maeriale per il confezionamento della droga e circa 8 mila euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Inoltre, all’interno dell’appartamento gli operatori hanno rinvenuto un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da quattro microcamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna, al fine di eludere i controlli. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante