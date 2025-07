VIDEO | Napoli: rimossi ormeggi abusivi dalle acque del Lungomare Intervento della Guardia di Finanza con i militari del primo gruppo Napoli

Diversi ormeggi abusivi, sistemati nello specchio acqueo antistante il consolato americano in via Caracciolo, a Napoli, sono stati smantellati dai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale nell'ambito dell'intensificazione dei servizi per il contrasto dell'abusivismo demaniale e commerciale. Impiego del nucleo sommozzatori del Corpo con un pontone messo a disposizione dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, a bordo del quale, con l'ausilio di una gru, sono stati accatastati corpi morti, catene, cime e tutto ciò che veniva utilizzato dagli abusivi per la realizzazione degli ormeggi illegali. Medesimo intervento al Lido Mappatella, dove una persona, alla quale è stata notificata poi una sanzione di 5mila euro, è stata sorpresa mentre affittava senza alcuna autorizzazione ombrelloni e sedie, sequestrati dalla Guardia di Finanza.

Controlli intensificiati nelle prossime settimane

Intervento in collaborazione con i militari del primo Gruppo Napoli che si occuperanno degli aspetti di polizia economico-finanziaria con dettaglio sugli ormeggi abusivi che alimentano un rilevante giro di affari in nero. La Capitaneria di Porto ha assicurato la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo. "I controlli della Polizia del Mare saranno intensificati nelle prossime settimane e riguarderanno l'intero territorio regionale allo scopo di contrastare ogni forma di abusivismo e tutelare gli imprenditori che operano nel rispetto delle regole": si legge nella nota diffusa.