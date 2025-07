Alla guida senza patente e con la droga addosso: arrestato dalla polizia Manette per un 37enne napoletano

La polizia ha arrestato un 37enne napoletano, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stesso è stato anche denunciato per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere e gli sono state contestate due violazioni del codice della strada per guida senza patente e mancata copertura assicurativa.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo, all’angolo via Tarsia, hanno controllato uno scooter con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 11 involucri di cocaina, di 4 involucri di marijuana, di un coltello a farfalla, di 235 euro, suddivisi in banconote da diverso taglio, e di due documenti, entrambi oggetto di una precedente denuncia di smarrimento risalente allo scorso mese di marzo.