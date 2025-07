Movida a San Ferdinando: scatta l'offensiva della polizia Controlli nella zona dei "baretti" di Chiaia e strade limitrofe.

Gli agenti dei commissariati San Ferdinando e Pianura, i militari della guardia di finanza, con il supporto della polizia locale e di personale dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nella zona dei "baretti" di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 90 persone, di cui 3 con precedenti e controllato 8 esercizi commerciali.

Ad uno dei titolari dei titolari è stata imposta una diffida per la realizzazioni di lavori strutturali, mentre ad un altro sono state imposte alcune prescrizioni per violazioni di varia natura, una diffida per carenze strutturali ed elevata una sanzione amministrativa per un totale di 2.000 euro per la mancanza del manuale Haccp (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare).