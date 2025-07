Violenza e microcriminalità: l'allarme del coordinamento nazionale docenti Non è solo un problema di ordine pubblico ma un fallimento collettivo

Il coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani esprime profonda

preoccupazione per i gravi episodi di violenza e microcriminalità avvenuti durante la serata del 3

luglio al Piazza Village di Napoli, dove, secondo quanto riportato dalla stampa e dai testimoni, una

baby gang composta da minorenni ha compiuto più rapine nel cuore della folla, arrivando a ferire

fisicamente e psicologicamente un giovane ragazzo.

Ciò che colpisce in questo episodio non è solo la brutalità dell’azione - una collana strappata con

violenza dal collo di un giovane, tra l’indifferenza e l’impotenza di chi assiste - ma il contesto: un

evento culturale e conviviale, pensato per unire, trasformato in teatro di paura e sopruso.

Quando gruppi di minorenni si muovono con determinazione e strategia in mezzo a centinaia di

persone, in un ambiente controllato, senza essere fermati né prima né dopo, siamo di fronte a un

fallimento collettivo: educativo, istituzionale e culturale.

Questo non è solo un problema di ordine pubblico. È un grido silenzioso, ma assordante, che ci

impone di rimettere al centro l'educazione civica, la cultura della legalità e soprattutto il rispetto dei

diritti umani fin dall’infanzia.

Chiediamo:

Un piano nazionale strutturato di educazione alla legalità e alla non violenza, che veda

coinvolte tutte le scuole secondarie con programmi permanenti e non episodici;

- interventi formativi mirati per i docenti su come riconoscere i segnali precoci di disagio

giovanile e devianza, maggiore coordinamento tra scuole, famiglie, servizi sociali e forze dell’ordine, per evitare, che le baby gang si formino nel silenzio e crescano nella normalizzazione dell’illegalità.

I giovani protagonisti di questi episodi non sono solo carnefici: sono figli di un’assenza. L’assenza

di dialogo, di punti di riferimento, di una comunità educante che funzioni davvero. Condannare non

basta. Serve intervenire.

Il Cnddu rinnova l’appello al Ministero dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara:

introdurre stabilmente la disciplina dei Diritti Umani nei curricoli scolastici come strumento

concreto di prevenzione, riflessione e responsabilità.

Perché ogni ragazzo che alza le mani per derubare è, prima ancora, un ragazzo a cui non abbiamo

dato abbastanza parole per chiedere aiuto.