Incendio a Posillipo, fiamme alte e tanta paura: ecco cosa è successo Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sulla collina di Posillipo, a Napoli, generando tanta paura e apprensione tra i residenti. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16:00 in Via Catullo, una zona residenziale affacciata sul Golfo. Sul posto immediatamente intervenuti i carabinieri e due squadre dei vigili del fuoco i per spegnere l’incendio che ha distrutto tutto il primo piano di una palazzina.

Da quanto si è appreso in quel momento i proprietari dell’abitazione erano partiti per le vacanze, solo la domestica era in casa e quando si è accorta delle fiamme ha subito lanciato l’allarme. A causare l’incendio probabilmente un corto circuito che si sarebbe innescato dal pannello dell’impianto di condizionamento dell’aria posizionato in una cabina armadio. Le fiamme si sono subito propagate interessando anche i vicini appartamenti, diverse le famiglie evacuate, per fortuna solo molti danni ma nessun ferito.