"C'è un cadavere nel canale": a Giugliano si cerca il rapinatore scomparso Sommozzatori all'opera in un canale lungo la Domiziana

I vigili del fuoco stanno scandagliando un canalenei pressi di un canneto lungo la via Domiziana, alla periferia di Giugliano. Secondo alcune indiscrezioni le ricerche sono scattate a seguito della segnalazione della scomparsa di un uomo, molto probabilmente un giovane. Sul posto stanno operando alcuni sommozzatori e il nucleo Sapr.

Le ricerche vanno avanti dal tardi pomeriggio di domenica. Le ricerche, partite da una segnalazione, hanno prima interessato le zone di un canale tra Varcaturo e Licola e poi stamattina si sono spostate verso lago Patria. Sul posto i carabinieri di Giugliano e Vigili del Fuoco.

Da quanto si apprende il corpo potrebbe essere di un uomo ritenuto tra gli autori di una rapina in un distributore di benzina, avvenuta 3 giorni fa.

L’uomo si sarebbe sentito male mentre tentava di far perdere le proprie tracce nelle campagne. I carabinieri della compagnia di Giugliano, insieme ai vigili del fuoco, hanno avviato le ricerche del corpo nella fitta vegetazione della zona. Le indagini sono in corso per chiarire l’identità del rapinatore e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.