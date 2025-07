Qualiano: rissa tra ragazzini e violenza inaudita durante la movida Carabinieri denunciano 6 giovanissimi, di questi 4 sono minorenni

Un ragazzo di 18 anni di Giugliano in Campania ha denunciato ai carabinieri della stazione di Qualiano un’aggressione subita lo scorso 29 giugno. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 22:30 e diventato virale sui social, è iniziato mentre il ragazzo si trovava in sella al proprio scooter in compagnia di un’amica.



Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il 18enne sarebbe stato ostacolato durante la guida da due individui che procedevano a zig zag su un altro scooter.

Dopo un primo litigio verbale - *“negro di m*** a appena scendi dallo scooter ti rompo la testa”, così i due avrebbero detto al 18enne*- l’episodio è ulteriormente degenerato nelle ore successive.



Il giovane, questa volta insieme a un amico, era in zona Piazza Rosselli dove ha incrociato nuovamente gli aggressori.

Dopo un tentativo iniziale di chiarimento, la situazione è sfuggita di mano: uno degli aggressori lo ha colpito con un pugno allo zigomo. A quel punto, il 18enne sarebbe stato aggredito anche da un secondo individuo con calci e schiaffi.



La situazione è ancor più peggiorata quando sul posto sono sopraggiunti almeno una decina di altri ragazzi che, a turno, hanno iniziato a colpire il 18enne con pugni e caschi da moto.

La vittima ha riportato un trauma facciale ed è stata trasferita d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pozzuoli, per lui una prognosi di 7 giorni.



Anche il fratello della vittima, 15 anni, intervenuto sul posto per cercare di proteggerlo, è stato colpito e ha riportato lesioni guaribili anch’esse in 7 giorni.



Le indagini dei carabinieri di Qualiano, effettuate attraverso le analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza e dei video sul web oltre a quelle tradizionali, hanno permesso di identificare 4 ragazzi (3 hanno 17 anni mentre l’altro ne ha compiuti 19 qualche giorno fa) oltre al 18enne e al proprio fratello 15enne che sono tutti ritenuti responsabili a vario titolo di rissa, non escludendo altri reati al vaglio dell’Autorità giudiziaria.



Sono in corso indagini per identificare tutti i ragazzi coinvolti, alcuni dei quali sarebbero già stati riconosciuti grazie alla presenza di testimoni.