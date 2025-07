Sequestrate banconote false: arrestato dai carabinieri E’ stato lo shopping in un casalinghi a tradire un 39enne

E’ stato lo shopping in un casalinghi a tradire un 39enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

Il negoziante ha compreso subito che la banconota da 100 euro consegnata fosse contraffatta e ha allertato i carabinieri.

I militari della stazione di Monte di Procida l’hanno arrestato e ricostruito altri pagamenti andati a buon fine in altre attività commerciali della cittadina flegrea. 100 euro in una tabaccheria, altrettanti in un centro estetico.

Anche in questo caso le banconote erano posticce ma di ottima fattura, tale da ingannare i negozianti. Nella sua abitazione, rinvenuti e sequestrati oltre 2mila euro in contante ritenuto provento illecito. Il 39enne è ora in carcere. Dovrà rispondere di spendita di banconote contraffatte.