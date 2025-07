Processo il Principe e la scheda ballerina: condanne, assoluzioni e prescrizioni La corte di appello di Napoli ha posto una parola quasi definitiva al processo

Con cinque condanne e diverse pronunce di assoluzione e prescrizione, la Corte di Appello di Napoli ha posto una parola quasi definitiva al processo "Il Principe e la scheda ballerina", il procedimento della direzione distrettuale antimafia di Napoli che coinvolse anni fa oltre 60 tra politici, amministratori e colletti bianchi di Casal di Principe, ritenuti vicini al clan dei Casalesi. Lo riferisce l'Ansa che ricostruisce così l'intera vicenda.

"Tra questi l'ex sottosegretario all'Economia del Governo Berlusconi, Nicola Cosentino, accusato di essersi speso per far ottenere un finanziamento, mai erogato però, per la costruzione di un Centro Commerciale a Casal di Principe, che interessava al clan; quel centro, denominato appunto "Il Principe", da qui il nome del procedimento, non è stato mai realizzato, e Cosentino per questi fatti è stato definitivamente assolto, mentre per una quindicina di posizioni la Cassazione annullò parzialmente la decisione della Corte di Appello di Napoli del luglio 2017 e rinviò ad un'altra sezione della Corte di secondo grado.

Oltre all'ex uomo forte di Forza Italia in Campania, l'indagine aveva accertato pesanti condizionamenti del clan nella vita del Comune di Casal di Principe e alle diverse elezioni comunali, condizionamenti confermati anche all'esito del processo. Qualche giorno fa infatti la Corte d'Appello di Napoli ha confermato alcune decisioni, ma ha anche ribaltato altre statuizioni del primo Appello. In particolare, i giudici partenopei hanno rideterminato la pena per l'ex sindaco di Casal di Principe Cipriano Cristiano in quattro anni, due mesi e venti giorni di carcere (al primo appello prese sei anni e otto mesi); per Luigi Corvino i giudici hanno stabilito cinque anni e quattro mesi di cella, per Giovanni Lubello, ex genero dell'ex capoclan Francesco Bidognetti, tre anni e sei mesi (5 anni in primo grado), per Demetrio Corvino e Arturo Cantiello un anno e otto mesi con sospensione condizionale della pena.

La Corte di Appello ha invece ribaltato la posizione per cinque imputati che erano stati condannati nel 2017, assolvendo con formula piena Mirella Cirillo e l'altro Luigi Corvino coinvolto nel processo (difesi da Guglielmo Ventrone), entrambi erano stati condannati a 4 anni; assolti anche Eleonora Alfieri, Vincenzo Schiavone e Vincenzo Falconetti (condannati rispettivamente a 2 anni i primi due e a tre Falconetti), mentre ha dichiarato la prescrizione per Luca e Gennaro Diana (condannati entrambi a 2 anni) e ha pronunciato l'estinzione del reato per la morte del reo per Sebastiano Ferraro e Antonio Cantiello, entrambi deceduti.

La sentenza potrebbe dunque chiudere il vecchio procedimento, sempre che non vi sia un nuovo ricorso per Cassazione".