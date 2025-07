Scacco al regno delle scommesse: i soldi finanziavano il clan dei Casalesi Nove misure cautelari nell'inchiesta di Procura e Guardia di finanza

Nove misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia.

Le accuse, a vario titolo, vanno dall'associazione per delinquere all'esercizio abusivo di attività di giochi e scommesse fino al trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso.

E' quanto emerge nell'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza, che ha scoperchiato un sistema illegale capace di finanziare il clan dei Casalesi.

I dettagli del blitz saranno resi noti in una conferenza stampa convocata in mattinata in Procura a Napoli.