Evade dai domiciliari: arrestato un 53enne napoletano L'intervento della polizia in via Santa Caterina a Formiello

La polizia ha arrestato un 53enne napoletano, con precedenti, per evasione. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Santa Caterina a Formiello, hanno notato il 53enne che, alla loro vista, ha tentato di fuggire in direzione di via Carbonara, per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e a seguito degli accertamenti eseguiti, è emerso che era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.