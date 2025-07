"Nei capannoni si superano i 40 gradi": operai scioperano Mele Fillea-Cgil: "Situazione inaccettabile e il peggio deve ancora arrivare"

Scioperano oggi per l'intera giornata i lavoratori della Nusco Porte spa di Nola. "Sono ancora una volta cadute nel vuoto - sottolinea il segretario generale della Fillea Cgil di Napoli, Giuseppe Mele - le nostre istanze sugli interventi per il troppo caldo, nonostante la rimodulazione degli orari per contrastare le alte temperature all'interno della fabbrica. Abbiamo ritenuto non sufficiente l'unica azione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nei capannoni facilmente si superano i 40 gradi, in linee di produzione che per loro natura già producono calore e pulviscolo che, associato ad umidità e calore, rendono il contesto ambientale critico.

Dopo un primo impegno da parte della proprietà nell'intervenire sul microclima, solo silenzio". "La settimana prossima - conclude Mele - sono previste temperature ben oltre i 35 gradi e siamo preoccupati. Per questo continua lo stato di agitazione. Vogliamo risposte".