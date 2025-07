Droga seppellita in una fioriera del Parco Verde: arrestato pusher La scoperta dei carabinieri

E’ stato visto scavare in una fioriera e seppellire una busta di plastica. I carabinieri erano appostati poco lontano, impegnati come ogni giorno a scongiurare i tentativi di ripristinare le piazze di spaccio nel Parco Verde.

Il comportamento di un 56enne già noto alle forze dell’ordine, non gli è sfuggito. Lo hanno raggiunto e bloccato prima che rientrasse nella sua abitazione al piano terra.

Dalla fioriera sono stati recuperati 391 grammi di cocaina ancora da tagliare. L'uomo è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.