Carabinieri nella movida a Napoli: arrestato 18esimo pusher da inizio anno L'azione incisiva dei carabinieri nel centro storico, in piazza Bellini

La movida partenopea. E' fine settimana, i carabinieri arrestano un pusher a piazza Bellini. Cambiano i nomi e l’età ma la storia resta la stessa. Una costante ormai da tempo e che i carabinieri della compagnia Napoli centro vivono ogni weekend, impegnati nei controlli anti movida.

Il pusher del centro sa bene come muoversi. Si sposta con un paio di dosi in tasca e un telefono usa e getta. Se le forze dell’ordine dovessero controllarlo la frase è già pronta “È per uso personale…”. I militari non sono sprovveduti e in borghese individuano la persona sospetta che spesso si aggira da solo tra la folla.

Si attende il momento giusto, lo scambio illecito. In una mano dello spacciatore la bustina, nella mano del giovanissimo cliente la banconota.

Questa notte a farne le spese un 23enne dello Sri Lanka già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri infiltrati nella calca della movida adocchiano e seguono quel ragazzo che in quel contesto di spensieratezza giovanile si muove troppo furtivamente. Il 23enne si posiziona proprio sotto la statua del compositore italiano che dà il nome a tutto lo slargo un tempo luogo di ritrovo intellettuale della città.

Qualche minuto e un ragazzo si avvicina al 23enne. Trattativa fulminea e acquisto della dose di marijuana avvenuta con successo. I carabinieri sono lì e hanno visto tutto. I due protagonisti della vicenda vengono bloccati e, mentre per il giovane cliente ci sarà la segnalazione alla prefettura, per il pusher scattano le manette.

Il 23enne viene perquisito e, come da prassi, trovato in possesso solo di un’altra dose della stessa sostanza stupefacente.



Questo, da inizio anno ad oggi, è il 18° arresto per spaccio nella movida del centro e a piazza Bellini da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli centro. Una media di più di un arresto ogni weekend. Cambiano nomi ed età ma la storia resta immutata.