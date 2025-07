Carabinieri fermano un uomo: Lui arrestato e la moglie denunciata Sequestrata droga in casa

Poteva apparire come un semplice controllo ma i carabinieri hanno voluto approfondire la vicenda.

Sono le 22 e siamo a Giugliano in Campania. I Carabinieri della sezione operativa della locale compagnia notano una lancia Y che percorre via Arco Sant’Antonio. A bordo dell’auto un uomo. Ha 41 anni, è del posto ed è già noto alle forze dell’ordine. Si tratta di Pasquale Mancino.

L’uomo tenta di eludere il controllo ma i carabinieri decidono di perquisirlo. Nel portamonete dell’utilitaria una dose di cocaina. Nel marsupio del 41enne 50 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Ciò che poteva terminare con una segnalazione alla prefettura a un occhio meno esperto permette ai militari di approfondire il controllo.

La perquisizione viene estesa nell’abitazione di Mancino e lì i carabinieri trovano 86 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio.

Rinvenuta e sequestrata anche la somma in contanti di 905 euro ritenuta provento del reato e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato ed ora è in carcere mentre sua moglie, 35enne presente in casa, è stata denunciata. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.