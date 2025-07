Neonata rischia di morire soffocata: salvataggio della polizia Il Coisp: "Eroi, l’unico termine per definire i nostri colleghi"

A Torre Annunziata una neonata di pochissimi giorni ha rischiato di perdere la vita a causa di un soffocamento.

La tragedia è stata evitata solo grazie al tempestivo intervento dei poliziotti di quel Commissariato che espletavano servizio di volante i quali, con professionalità, freddezza e competenza, hanno praticato le manovre di primo soccorso alla neonata ormai cianotica. Contestualmente e senza un attimo di esitazione, i poliziotti hanno caricato bimba e madre sulla volante recandosi al vicino ospedale di Castellammare di Stabia.

Giuseppe Raimondi, segretario generale provinciale partenopeo del sindacato di polizia Coisp, intervenuto sulla vicenda ha dichiarato:

“Eroi, questo è l’unico termine per definire i colleghi che con estrema professionalità, preparazione e freddezza hanno immediatamente percepito il pericolo comprendendone la natura ed effettuando alla perfezione l’unica manovra utile a salvare la vita della piccola.

Esprimo loro i più vivi complimenti, perché hanno dimostrato ancora una volta l’importanza di essere presenti e vicini ai cittadini nel momento del bisogno, oltre che per aver compiuto un intervento fuori dagli schemi che non rientra nei normali compiti istituzionali assolvendolo, ciononostante, in modo esemplare salvando la vita alla neonata.

Il mio pensiero e vicinanza, da padre prima ancora che poliziotto, vanno anche ai genitori della bimba che hanno vissuto sicuramente momenti da incubo.

Esortiamo il questore di Napoli - conclude Raimondi - a gratificare ed a ricompensare i suoi uomini per come meritano, avendo dato grande lustro alla polizia di Stato".