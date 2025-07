Giugliano in Campania: controlli dei carabinieri sulla fascia costiera Lotta ai parcheggiatori abusivi

A Giugliano in Campania nella frazione Varcaturo i carabinieri hanno effettuato un servizio a largo raggio lungo la fascia costiera. Nella lente dei controlli anche le attività abusive.

Sanzionati 2 parcheggiatori abusivi sorpresi nei pressi della spiaggia libera della foce di Lago Patria. Per entrambi, i carabinieri hanno avviato il procedimento per il foglio di via obbligatorio. Sono stati allontanati.

Durante i controlli è stato denunciato un ragazzo di Afragola che nascondeva nella propria auto un manganello in legno.

Diverse le sanzioni al codice della strada per i bagnanti indisciplinati arrivati in gran massa con i propri veicoli. Tra le sanzioni spiccano la guida senza casco e la guida con veicolo non assicurato. Sono 6 i mezzi sequestrati.