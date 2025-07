Bacoli, salvati tre ragazzi in kayak: sorpresi dal vento al largo di Miseno Intervento tempestivo della Capitaneria di Porto

Paura in mare a Bacoli, in provincia di Napoli, dove tre ragazzi a bordo di un kayak sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di Porto dopo essere finiti alla deriva al largo di Miseno. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 20 luglio e si è concluso senza gravi conseguenze grazie alla prontezza dei soccorsi.

Sorpresi da vento e onde: il kayak non riusciva più a rientrare

I tre giovani stavano trascorrendo una giornata in mare, quando sono stati sorpresi da forti raffiche di vento e onde intense, che hanno impedito loro di fare ritorno a riva. I tentativi di remare verso terra si sono rivelati vani, e i ragazzi sono rimasti bloccati in balia del mare.

Allarme lanciato da un diportista: soccorsi rapidi dalla Guardia Costiera

Fortunatamente, un diportista presente nella zona ha notato la situazione critica e ha subito lanciato l’allarme. Dopo aver comunicato la posizione esatta dei ragazzi, ha permesso alla motovedetta della Guardia Costiera di Pozzuoli di raggiungerli rapidamente. I soccorritori hanno trovato i tre ragazzi ancora in kayak, ma visibilmente provati dalla situazione.

Trainati fino a riva e in buone condizioni

Una volta intercettati, i giovani sono stati trainati fino alla riva. Non è stato necessario l’intervento medico: nonostante lo spavento, tutti risultavano in buone condizioni fisiche. La vicenda si è conclusa con un grande sospiro di sollievo.