Scoperti 80 grammi di hashish in confezioni identiche alle Kinder Cereali Arrestato un 36enne napoletano

Sull'isola di Capri, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni proveniente da Napoli, scoperto con droga nascosta all'interno di finte confezioni di Kinder Cereali. Il ritrovamento è avvenuto durante una perquisizione nell'abitazione del soggetto, che si trovava sull’isola per motivi di lavoro.

Barrette "truccate" per nascondere la marijuana

A prima vista sembravano normali barrette di cioccolato ai cereali, ma l’occhio esperto dei militari ha svelato il trucco: all’interno delle confezioni erano occultati circa 80 grammi di hashish, avvolti in carta stagnola per eludere i controlli. Il packaging imitava perfettamente quello dei celebri snack, rendendo il contenuto ancora più difficile da individuare.

L’arresto nell’ambito dei controlli estivi contro il traffico di droga

L’operazione si inserisce nei controlli straordinari predisposti dal Comando Provinciale di Napoli, intensificati in questo periodo per contrastare il traffico di stupefacenti verso le mete turistiche, in particolare durante l’alta stagione. Nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati anche 2.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, uno smartphone e due coltelli.

I precedenti: il cioccolato come nascondiglio della droga

Non è la prima volta che gli spacciatori usano finti snack per trasportare sostanze stupefacenti. In passato, sono stati scoperti stratagemmi simili con barrette ispirate al mondo di Willy Wonka, celebre personaggio del romanzo La fabbrica di cioccolato. Il ricorso a confezioni "credibili" è una delle tante tattiche usate per eludere i controlli, soprattutto nei luoghi di vacanza.

In attesa di giudizio

Il 36enne è stato arrestato e si trova ora in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con reti di spaccio più ampie operanti tra Napoli e le isole del golfo.