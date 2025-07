Tre giovani vite innocenti spezzate dalla camorra: per non dimenticare Accomunate da un’ingiustizia profonda, sono oggi per noi un simbolo

Il 21 luglio rappresenta una data dolorosamente simbolica per la Repubblica, per le comunità del Mezzogiorno, per la scuola italiana tutta.

In questo stesso giorno, a distanza di pochi anni l’uno dall’altro, la violenza cieca e sistemica della camorra ha posto fine alle vite di tre giovani innocenti: Angelo Riccardo, Fabio De Pandi e Antonio Brandi.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende commemorare la loro memoria con un pensiero che non sia solo ricordo, ma consapevole assunzione di responsabilità civile, educativa e istituzionale.

"Angelo Riccardo aveva appena ventuno anni quando, il 21 luglio del 1991, fu assassinato a San Cipriano d’Aversa, nel Casertano, mentre si recava con degli amici a una funzione religiosa. Vittima di uno scambio di persona durante un agguato camorristico, fu colpito al volto da tre colpi d’arma da fuoco. Non aveva alcun legame con la criminalità, era un muratore incensurato, un giovane come tanti, la cui unica “colpa” fu quella di trovarsi nel posto sbagliato. La sua morte scosse profondamente la coscienza collettiva del territorio e fu uno degli episodi che spinsero sacerdoti e cittadini a rompere il silenzio, tra loro don Peppe Diana, che pochi anni dopo pagò con la vita la sua testimonianza.

Sempre il 21 luglio 1991, a Soccavo, quartiere a ovest di Napoli, fu colpito a morte Fabio De Pandi, undici anni appena. Un bambino. Stava tornando a casa con la sua famiglia dopo una visita ad amici. Nel salire in macchina, un proiettile vagante lo raggiunse alla schiena: nei pressi, due clan si fronteggiavano per il controllo del territorio. Fabio riuscì solo a dire a suo padre che sentiva dolore a un braccio. Morì durante il trasporto in ospedale: la pallottola, dopo aver attraversato il braccio, gli lacerò il torace. Gli esecutori e i mandanti furono in seguito identificati e condannati, ma nulla potrà mai restituire alla famiglia quel figlio, quella promessa spezzata.

Il 21 luglio 1995, quattro anni più tardi, Antonio Brandi, diciannove anni, anch’egli incensurato, fu ritrovato senza vita lungo la circonvallazione esterna di Qualiano, periferia nord di Napoli. Stava trascorrendo un breve periodo di licenza a casa, essendo militare in servizio presso la Compagnia di Sussistenza del Comiliter tosco-emiliano di Firenze. L’autopsia stabilì che era stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco, probabilmente a bordo di un’autovettura, per poi essere abbandonato in un luogo diverso da quello dell’agguato. Le indagini non hanno ancora condotto all’identificazione dei responsabili, ma l’ipotesi più accreditata resta quella di un omicidio di stampo camorristico, forse per aver assistito a qualcosa che non doveva vedere.

Queste tre vite, diverse tra loro ma accomunate da un’ingiustizia profonda, sono oggi per noi un simbolo. Non solo di dolore, ma di una lotta che la scuola, come prima agenzia educativa, non può permettersi di delegare. Ogni aula, ogni cattedra, ogni banco può diventare il luogo in cui si costruisce il rifiuto dell’illegalità, dove si forma una coscienza critica, dove la memoria non è sterile ritualità ma terreno fertile di consapevolezza. La camorra, come tutte le mafie, prospera nel silenzio e nell’ignoranza. La scuola ha il dovere di spezzare questo silenzio, di illuminare, di offrire strumenti, di promuovere cultura, dignità, rispetto per la vita".

Numerose scuole in Campania e in altre regioni d’Italia hanno già intitolato a questi ragazzi aule, biblioteche, laboratori; alcune ne raccontano la storia durante percorsi annuali di educazione civica, altre partecipano attivamente a iniziative promosse da fondazioni e associazioni come Polis, Libera, la Rete della Memoria.

Ma è necessario un salto di qualità: la memoria non deve dipendere dalla sensibilità del singolo docente o dirigente scolastico. Occorre una progettualità organica, sostenuta da politiche pubbliche, che renda permanente, strutturale e trasversale l’insegnamento della cultura della legalità e dei diritti umani.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rinnova pertanto il proprio impegno nel promuovere, all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, la conoscenza delle storie delle vittime innocenti della criminalità organizzata. E chiede con forza che il 21 luglio entri nel calendario scolastico come giornata nazionale di riflessione sulla violenza mafiosa e sul ruolo fondamentale dell’istruzione nella costruzione di un Paese più giusto.

Ricordare Angelo Riccardo, Fabio De Pandi e Antonio Brandi significa rifiutare l’indifferenza. Significa restituire loro la dignità che la violenza ha cercato di cancellare. Significa, soprattutto, educare i cittadini di domani affinché nessun altro ragazzo, nessun altro innocente, debba morire per mano della criminalità. La scuola può farlo. La scuola deve farlo.