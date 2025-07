Distrugge vetro triage e aggredisce guardie giurate: terrore in ospedale I carabinieri arrestano un 49enne a Castellammare di Stabia

Questa notte a Castellammare di Stabia i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo.

Poco prima un 49enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine aveva infranto la parete divisoria in vetro del triage e aggredito tre guardie giurate intervenute per calmarlo. L’ira dell’uomo era dovuta alla troppa attesa per la visita della moglie (codice bianco).

I carabinieri hanno bloccato e arrestato il 49enne. L’uomo, è stato trasferito in carcere, deve rispondere di lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.