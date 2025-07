L’appartamento prende fuoco e fugge: tragedia sfiorata nel napoletano I carabinieri arrestano una donna di 47 anni. Ecco cosa è successo

In serata i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia stanno percorrendo via Togliatti a Giugliano in Campania.

La gazzella nota alcuni cittadini, in particolare un uomo in sella a uno scooter, che stanno inseguendo una donna che tenta di fuggire.

I militari mettono in sicurezza la signora, ha 47 anni ed è già nota alle forze dell’ordine, per poi ricostruire la vicenda.

E’ stato appena appiccato un incendio in un appartamento a corso Campano e la donna è accusata dai cittadini di essere lei la colpevole. I carabinieri raggiungono l’abitazione ed effettivamente l’appartamento al secondo piano è avvolto dalle fiamme.

I militari, in attesa dei vigili del fuoco, fanno evacuare il palazzo con alcuni residenti che erano ancora nelle loro rispettive abitazioni. L’incendio viene domato ma l’appartamento è completamente distrutto. In casa la donna vive sola e non ci sono feriti.

Dagli accertamenti dei militari emerge che la donna avrebbe fumato una sigaretta per poi gettarla a terra in casa senza spegnerla. A quel punto sarebbero partite le fiamme e la donna sarebbe fuggita.

L’appartamento interessato è stato sequestrato e insieme a quello sovrastante è stato dichiarato inagibile.

La donna è stata arrestata per incendio colposo ed è stata trasferita in carcere in attesa di giudizio.