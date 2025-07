Barra di ferro cade da un palazzo in ristrutturazione, ferita una donna Il fatto è avvenuto in piazza Dante: l'oggetto è stato sequestrato, aperta un'indagine

Una donna di 42 anni è rimasta ferita nella zona di piazza Dante, colpita alla testa da una barra di ferro caduta da un edificio in ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’unità operativa Avvocata della Polizia locale, che hanno sequestrato l’oggetto metallico, lungo 1,66 metri, e accertato che si trattava del meccanismo di chiusura di una finestra che alcuni operai stavano installando al terzo piano dello stabile.

Il responsabile dei lavori è stato denunciato per non aver adottato le necessarie misure di sicurezza durante l’esecuzione delle attività edilizie.

La donna – una cittadina extracomunitaria – è stata trasportata all’ospedale Cardarelli, dove ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi e ha rifiutato il ricovero.

Un episodio simile si era verificato poco prima nei Quartieri Spagnoli, dove il personale della stessa unità operativa era intervenuto a seguito del distacco di una pietra di tufo dal cornicione di un edificio di quattro piani. Solo per un caso fortuito la pietra non ha colpito passanti, ma ha provocato gravi danni a un furgone in sosta. La Polizia locale ha inviato un’informativa all’Autorità giudiziaria.