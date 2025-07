Evade i domiciliari: intercettato e arrestato dalla polizia Si complica la posizione di un 36enne

La polizia ha arrestato un 36enne di Nocera Superiore per evasione. In particolare, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, hanno controllato il 36enne.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il prevenuto era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare; pertanto, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.