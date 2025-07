Violenta lite tra adolescenti in un campeggio: 15enne ferito gravemente E' avvenuto a Giugliano durante una partita di calcio

Una tranquilla partita di calcio tra adolescenti si è trasformata in una violenta lite culminata con l'accoltellamento di un ragazzo di 15 anni. Il grave episodio è avvenuto nella serata di giovedì, presso il camping Liternum, in via Foce Vecchia, a Giugliano in Campania, nel Napoletano.

Il 15enne colpito all’addome: operato d’urgenza a Pozzuoli

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Giugliano, l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 20:20, al termine di una partita di calcio tra coetanei ospiti del campeggio. Al culmine di un’accesa discussione, un ragazzo di 18 anni avrebbe estratto un coltello a scatto dal proprio marsupio, colpendo al fianco il 15enne.

La giovane vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato subito sottoposto a intervento chirurgico per una grave perforazione al fegato. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata.

Arrestato l'aggressore: si era rifugiato a casa con la famiglia

Il presunto aggressore, un diciottenne incensurato, avrebbe agito in difesa del fratello minore, coetaneo della vittima. Dopo i fatti, si sarebbe allontanato con la famiglia per timore di ritorsioni da parte degli amici e parenti del ragazzo ferito.

Le indagini condotte nelle ore successive hanno permesso ai militari dell'Arma di rintracciarlo e arrestarlo per tentato omicidio. Attualmente si trova in carcere, in attesa del giudizio.