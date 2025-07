Lavoro, terribile tragedia a Napoli: crolla impalcatura, morti tre operai Sono precipitati da un edificio di sei piani: l'incidente è avvenuto al Vomero

A Napoli e in Campania si continua a morire sul lavoro. Terribile tragedia questa mattina in via San Giacomo dei Capri, zona Vomero.

Tre operai sono morti dopo essere precipitati da un palazzo di sei piani, dov'erano impegnati in alcuni interventi di ristrutturazione.

Stando ad una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco - subito intervenuti sul posto insieme alle forze dell'ordine e alle ambulanze del 118 - pare che sia crollata un'impalcatura.

Pesantissimo il bilancio, con tre vittime accertate.