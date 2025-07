Muscarà: "Il Comune proclami il lutto cittadino per i tre operai morti a Napoli" "È un modo per dire che la vita dei lavoratori conta, che non si può morire così"

"Ieri mattina tre operai sono morti mentre stavano lavorando in un cantiere a Napoli. Una tragedia terribile, che ci scuote profondamente e che impone un gesto chiaro da parte delle istituzioni cittadine.

Chiedo al sindaco Gaetano Manfredi di proclamare il lutto cittadino. Non possiamo permettere che tutto venga archiviato come un semplice incidente sul lavoro".

Lo scrive in una nota la consigliera regionale indipendente Maria Muscarà.

"Tre uomini sono precipitati nel vuoto davanti ai nostri occhi, nel cuore di Napoli. Meritano rispetto, silenzio, memoria. Non è solo un dovere morale, ma un atto di giustizia. Il lutto cittadino rappresenta la voce di una comunità che non vuole voltarsi dall’altra parte.

È un modo per dire che la vita dei lavoratori conta, che non si può morire così. Napoli deve fermarsi, almeno per un giorno, per riflettere, per onorare chi ha perso la vita, per guardare in faccia il dolore e assumersi la responsabilità di ciò che si poteva prevenire. Lo dobbiamo alle vittime, alle loro famiglie, a noi stessi".